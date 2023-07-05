Угроза теракта на ЗАЭС и Россию признали страной спонсором терроризма: новости за 4 июля

Война РФ против Украины

Украинские военные ликвидировали за сутки 770 российских солдат. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 231030 военных.

По данным британской разведки, в последние недели Россия определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступающих операций украинской бронетехники на юге Украины.

ВСУ на Бердянском направлении продвинулись в глубину обороны врага до 2 км.

В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что вопрос предоставления Украине истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе. ВСУ не получат самолеты во время контрнаступления.

Больше уничтожено - больше уволено. Данилов рассказал о первоочередной задаче ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что первоочередной задачей украинских войск является уничтожение российских кафиров, а также их военной техники и складов.

Украина выразила протест послу Грузии через Саакашвили и отправила в Тбилиси

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест послу Грузии Георгию Закарашвили из-за существенного ухудшения состояния Михеила Саакашвили и отправило в Тбилиси для консультации.

Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК после скандала

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Оккупанты обстреляли Первомайский Харьковской области

Российские войска обстреляли город Первомайский Харьковской области (Лозовский район) из "Искандера". В результате атаки пострадали 43 человека, в том числе 12 детей.

Приглашение в НАТО усилит Украину, РФ воспримет осторожность как слабость, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидерам НАТО следует быть смелее в рассмотрении стремления Украины к членству на саммите Альянса в Вильнюсе, ведь это повысит эффективность Киева на поле боя, тогда как Москва воспримет любую осторожность как слабость.

Столтенберг: на Вильнюсском саммите примут решение о сближении Украины с НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Вильнюсском саммите союзники по Североатлантическому альянсу примут решение о сближении Украины с НАТО. В Вильнюсе союзники примут решение об усилении поддержки в долгосрочной перспективе, укреплении политических связей и сближении Украины с НАТО.

Начальник Генштаба Британии охарактеризовал нынешнюю стратегию контрнаступления ВСУ

Начальник Штаба обороны Британии Тони Радакин подчеркнул, что контрнаступление украинских военных "в полной мере" пока еще не началось.

По словам адмирала, сейчас наши защитники пытаются использовать стратегию "взять измором, растянуть и наносить удары". Таким образом, они хотят пробить оборону российских оккупантов.

Россияне могут готовить провокацию по взрывам на Запорожской АЭС

По данным Генштаба, российские кафиры, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстреле.

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма

На сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере приняли итоговую декларацию, которая признает Россию страной спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнера" - террористической организацией.

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