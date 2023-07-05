Угроза теракта на ЗАЭС и Россию признали страной спонсором терроризма: новости за 4 июля

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма. Вместе с тем Генштаб предупредил, что россияне могут готовить провокацию на Запорожской атомной электростанции.
Детальнее о том, что произошло во вторник, 4 июля, - в материале РБК-Украина.
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что вопрос предоставления Украине истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе. ВСУ не получат самолеты во время контрнаступления.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что первоочередной задачей украинских войск является уничтожение российских кафиров, а также их военной техники и складов.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест послу Грузии Георгию Закарашвили из-за существенного ухудшения состояния Михеила Саакашвили и отправило в Тбилиси для консультации.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.
Российские войска обстреляли город Первомайский Харьковской области (Лозовский район) из "Искандера". В результате атаки пострадали 43 человека, в том числе 12 детей.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидерам НАТО следует быть смелее в рассмотрении стремления Украины к членству на саммите Альянса в Вильнюсе, ведь это повысит эффективность Киева на поле боя, тогда как Москва воспримет любую осторожность как слабость.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Вильнюсском саммите союзники по Североатлантическому альянсу примут решение о сближении Украины с НАТО. В Вильнюсе союзники примут решение об усилении поддержки в долгосрочной перспективе, укреплении политических связей и сближении Украины с НАТО.
Начальник Штаба обороны Британии Тони Радакин подчеркнул, что контрнаступление украинских военных "в полной мере" пока еще не началось.
По словам адмирала, сейчас наши защитники пытаются использовать стратегию "взять измором, растянуть и наносить удары". Таким образом, они хотят пробить оборону российских оккупантов.
По данным Генштаба, российские кафиры, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстреле.
На сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере приняли итоговую декларацию, которая признает Россию страной спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнера" - террористической организацией.
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