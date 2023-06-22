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Угроза теракта россиян на ЗАЭС: Зеленский поручил главе МВД проинформировать украинцев

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министру внутренних дел Украины Игорю Клименко поручили провести разъяснительную работу с гражданами в связи с угрозой теракта россиян на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"И сегодня же я поручил министру внутренних дел Украины Клименко Игорю провести все необходимые мероприятия, всю необходимую разъяснительную работу с нашими людьми по всем имеющимся рискам. И в ближайшее время это будет сделано", - подчеркнул глава государства.

Возможность теракта на ЗАЭС

Напомним, сегодня Зеленский рассказал, что разведка и Служба безопасности доложили ему о планах российских оккупантов совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

На этой неделе начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов уже предупреждал, что россияне усилили минирование Запорожской АЭС. Под угрозой подрыва оказался пруд-охладитель реакторов. Теракт врага может привести к существенным проблемам, предупреждал Буданов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в комментарии РБК-Украина, что подобные действия россияне могут использовать в качестве шантажа на фоне контрнаступления украинских защитников.

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