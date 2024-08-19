Угроза распространения болезней. Россияне не эвакуируют тела своих военных на Харьковском направлении

В Харьковской области жара значительно усилилась, что привело к быстрому разложению тел российских оккупантов, оставленных на поле боя. Это не только портит атмосферу, но и создает серьезную угрозу распространения инфекционных болезней.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, российские войска почти не проводят эвакуацию погибших, оставляя их на произвол судьбы.

"Противник почти не проводит эвакуационные мероприятия именно погибших. Если раненых он еще пытается как-то эвакуировать, то безвозвратные потери остаются на поле боя. Сейчас в Харьковскую область вернулась жара и это, конечно, для противника создает проблему", - заявил военный.

В частности, за прошедшие сутки потери врага на Харьковском направлении составили 59 человек, а еще одного оккупанта захватили в плен. Санитарные потери российских войск достигли 60 человек.

"Обстановка остается сложной", - отметил Саранцев.

Он также подчеркнул, что враг продолжает активные штурмовые действия на всех участках фронта.

"Это уже всем известное Волчанское направление и прилегающие к нему населенные пункты, также направление Глубокое-Липцы, где противник пытается проникнуть всеми способами в глубину нашей обороны", - заявил Саранцев.

Несмотря на интенсивные атаки, украинские войска успешно сдерживают наступление, не допуская потери позиций, в то время, как противник несет значительные потери.