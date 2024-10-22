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Угроза для здоровья и окружающей среды. Как боеприпасы отравляют почву и воду в Украине

Фото: Остатки российской ракеты на ферме в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

От обстрелянных химических заводов до выгорания лесов – последствия войны ощутит не только экосистема Украины, но и люди. Тяжелые металлы от боеприпасов наносят огромный вред, в том числе портят землю и водные ресурсы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

Вещества, которые входят в состав боеприпасов, оказывают очень негативное влияние на окружающую среду в Украине, говорит Елена Крамаренко.

"Тяжелые металлы, такие как ртуть и свинец, входят в состав соединений, которые используют для детонации взрывчатых веществ. Количественно важнейшие соединения в обычных боеприпасах – взрывчатые вещества. Это тротил, октаген, сера, гексоген и тетрил. Все они представляют угрозу для здоровья людей", – описывает она проблему.

Заместитель министра приводит пример: мины очень портят почву. Фрагменты боеприпасов высвобождают в окружающую среду тяжелые металлы: хром, цинк, железо, медь, ртуть.

"Наибольший ущерб наносят ракеты. Их топливо отравляет почву и воду, провоцирует химическое загрязнение окружающей среды. Пожары вызывают выбросы в воздух, загрязнение атмосферы, и еще они уничтожают плодородный слой нашей земли. Вещества могут попадать в подземную воду, загрязняя колодцы. Думаю, что мы и наша окружающая среда еще долго будем ощущать на себе влияние этих веществ", – отмечает она.

Что касается отходов от разрушений домов, то опасность представляют лишь те части разрушенных сооружений, которые содержат асбест или кварц.

В целом, такие отходы можно размещать на специально отведенных участках, где их сортируют, говорят в Минсреды.

После удаления опасных элементов, эти материалы можно использовать для восстановительных работ, подсыпки поврежденных дорог или изготовления строительных материалов.

"Но вопрос создания таких мест и удаление таких отходов усложняется из-за того, что деоккупированные территории обстреливают, а на линии столкновения ведутся боевые действия", – отмечает Елена Крамаренко.

Напомним, из-за глобальных изменений климата потепления в Украине фиксируют обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето. Влияют и выбросы парниковых газов из-за войны войны. В Минсреды рассказали, какие изменения климата ощущаются в Украине.

Также стало известно, какая ситуация сейчас с загрязнением рек Сейм и Десна.

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