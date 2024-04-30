RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Угроза была преувеличена: украинцы вместе с жителями мира оценили борьбу с COVID-19

Фото: пандемия COVID-19 не представляла большой угрозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (53%) считают, что угроза коронавируса была преувеличена. В то же время 30% не согласны с таким мнением, 16% и согласны, и не согласны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Gallup International.

Мнение украинцев совпадает с тем, как оценивают COVID-19 в мире, где почти половина опрошенных согласна с утверждением, что угроза коронавируса была преувеличена. Еще четверть дала неопределенный ответ "и согласны, и не согласны". Другие либо не согласны, либо не ответили.

В США и Канаде почти одинаков процент согласных относительно не согласных с утверждением о преувеличении угрозы.

Наибольший процент не согласных с этим утверждением наблюдается среди европейских стран: Испания, Швеция, Великобритания и Германия.

Международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) - это ежегодная традиция, начатое и разработанное исследование в 1977 году. С тех пор опрос проводится каждый год. В 2023 году проект производился в 41 стране мира.

Всего было опрошено 40428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000. В Украине опрос проводился группой "Рейтинг".

 

COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в марте 2020 года. Тогда все страны закрыли границы, а сотни миллионов людей отправили на карантин. Меры по борьбе COVID-19 стоили странам триллионы долларов. По данным МВФ, мировая экономика сократилась на 3%. В Украине ВВП за 2020 год упал на 3,8%.

Официально пандемия в мире продолжалась до мая 2023 года. В Украине она закончилась в один день – 24 февраля 2022 года, хотя некоторые карантинные меры были отменены только в 2023 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус