Угроза была преувеличена: украинцы вместе с жителями мира оценили борьбу с COVID-19

Мнение украинцев совпадает с тем, как оценивают COVID-19 в мире, где почти половина опрошенных согласна с утверждением, что угроза коронавируса была преувеличена. Еще четверть дала неопределенный ответ "и согласны, и не согласны". Другие либо не согласны, либо не ответили.

В США и Канаде почти одинаков процент согласных относительно не согласных с утверждением о преувеличении угрозы.

Наибольший процент не согласных с этим утверждением наблюдается среди европейских стран: Испания, Швеция, Великобритания и Германия.

Международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) - это ежегодная традиция, начатое и разработанное исследование в 1977 году. С тех пор опрос проводится каждый год. В 2023 году проект производился в 41 стране мира.

Всего было опрошено 40428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000. В Украине опрос проводился группой "Рейтинг".