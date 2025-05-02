Погиб известный украинский комментатор: его знали все фаны Формулы-1

Украинский журналист, автоспортивный комментатор Setanta Вячеслав Кобржицкий погиб в Донецкой области, защищая Украину от российских оккупантов.
Трагическое известие сообщил его коллега Виталий Волочай в Telegram-канале, сообщает РБК-Украина.
По словам Волочая, Вячеслав перед отправлением на фронт написал в чате комментаторов слова, которые стали символом его преданности и мужества.
"Слава мобилизовался в ВСУ какое-то время назад, и попросил у нас одно в чате комментаторов Setanta: "Не грустите без меня". Герои не умирают", - написал Волочай.
Кобржицкий останется в памяти как профессионал своего дела и герой, который отдал жизнь за независимость Украины.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину Кобржицкий мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.
До этого он был обозревателем Формулы-1, а с 2020 года - одним из ведущих комментаторов "королевских гонок" на телеканале Setanta Sports.
Также он комментировал виртуальные Гран-при Формулы-1, этапы чемпионата КМАМК по симрейсингу в классе TCR, чемпионат мира в классе Формула Е.
Отметим, что по состоянию на март 2025 года, по данным МИД, на войне против российских оккупантов погибли 591 украинский спортсмен и тренер. В плену находятся 22 представителя спорта, а также 11 считаются пропавшими без вести.
Также за время вторжения, по информации украинского Минкульта, россияне убили 102 журналистов.
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