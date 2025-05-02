Погиб известный украинский комментатор: его знали все фаны Формулы-1

Что известно о гибели Кобржицкого

По словам Волочая, Вячеслав перед отправлением на фронт написал в чате комментаторов слова, которые стали символом его преданности и мужества.

"Слава мобилизовался в ВСУ какое-то время назад, и попросил у нас одно в чате комментаторов Setanta: "Не грустите без меня". Герои не умирают", - написал Волочай.

Кобржицкий останется в памяти как профессионал своего дела и герой, который отдал жизнь за независимость Украины.

Кем был Вячеслав Кобржицкий

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Кобржицкий мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

До этого он был обозревателем Формулы-1, а с 2020 года - одним из ведущих комментаторов "королевских гонок" на телеканале Setanta Sports.

Также он комментировал виртуальные Гран-при Формулы-1, этапы чемпионата КМАМК по симрейсингу в классе TCR, чемпионат мира в классе Формула Е.