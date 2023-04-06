Погиб весь экипаж. Череватый рассказал подробности сбития российского Ка-52

Накануне наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52 на востоке. Весь экипаж врага погиб.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Ка-52 сбили зенитчики 10-й бригады. Что символично, как раз во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу они сбили вертолет переносным зенитно-ракетным комплексом "Перун" польского производства", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По словам Череватого, после уничтожения вертолета, за Ка-52 пытался вылететь другой экипаж, однако ему все же удалось отойти.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 5 апреля, Генштаб ВСУ сообщил о сбитии российского Ка-52 на восток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.