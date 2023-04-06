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Погиб весь экипаж. Череватый рассказал подробности сбития российского Ка-52

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Четверг 06 апреля 2023 11:30
Погиб весь экипаж. Череватый рассказал подробности сбития российского Ка-52 Фото: Ка-52 (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Накануне наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52 на востоке. Весь экипаж врага погиб.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По словам Череватого, после уничтожения вертолета, за Ка-52 пытался вылететь другой экипаж, однако ему все же удалось отойти.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 5 апреля, Генштаб ВСУ сообщил о сбитии российского Ка-52 на восток.

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