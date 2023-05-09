Погиб год назад. Из Киевского водохранилища извлекли тело российского пилота

Правоохранителям удалось установить, что погибшим является российский военнослужащий. Об этом свидетельствует форма и нагрудный шеврон. Также была обнаружена достопримечательность пилота вертолета Ми-24

Согласно надписи на шеворне, погибший - старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета.

Отметим, что год назад Главное управление разведки опубликовало список личного состава бригады армейской авиации, совершающей боевые вылета из аэродрома РБ "Лида". Подразделение наносило удары по мирному населению и инфраструктуре Украины.