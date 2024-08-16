Погиб один из пилотов разбившегося самолета Ту-22М3 в Иркутской области РФ

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, работы на месте крушения самолета продолжались всю ночь.

"К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика", - написал Кобзев в своем Telegram.

Согласно его словам, у остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.

Глава российского региона уточнил, что сейчас перед специалистами предстоит задача определить точную причину крушения.

"Вчера предварительной версией была техническая неисправность", - добавил Кобзев.