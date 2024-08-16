ua en ru
Пт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Погиб один из пилотов разбившегося самолета Ту-22М3 в Иркутской области РФ

Пятница 16 августа 2024 05:49
UA EN RU
Погиб один из пилотов разбившегося самолета Ту-22М3 в Иркутской области РФ Иллюстративное фото: Ту-22М3 (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера, 15 августа, в Иркутской области РФ разбился военный самолет Ту-22М3. Один из четырех пилотов погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, работы на месте крушения самолета продолжались всю ночь.

"К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика", - написал Кобзев в своем Telegram.

Согласно его словам, у остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.

Глава российского региона уточнил, что сейчас перед специалистами предстоит задача определить точную причину крушения.

"Вчера предварительной версией была техническая неисправность", - добавил Кобзев.

Что произошло

В четверг, 15 августа, в Иркутской области РФ разбился бомбардировщик Ту-22М3. Сообщалось, что самолет упал недалеко от въезда в село Михайловка. Перед падением авиационная техника начала гореть.

Позже стало известно, что трех пилотов упавшего самолета нашли, они были живи. Вскоре обнаружили и четвертого члена экипажа. У них были зафиксированы травмы и несколько переломов.

Вероятно, самолет взлетел с аэродрома "Бела" в соседнем Угольским районе. Российские Telegram-каналы уточняют, что бомбардировщик упал в поле, никто не пострадал, разрушений на земле не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Войска РФ, вероятно, захватили Желанное и Орловку на Покровском направлении: карты ISW
Войска РФ, вероятно, захватили Желанное и Орловку на Покровском направлении: карты ISW
DAILY
Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций