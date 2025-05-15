Погиб Максим Нелипа: кем был актер и телеведущий, который стал героем войны

От КВН до телезвезды

Максим Нелипа родился 16 октября 1976 года в Киеве. Окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-приборостроитель. Во время учебы стал капитаном команды КВН "Ковбои Политеха", что стало стартом его карьеры в развлекательной индустрии.

В 2000-х годах Нелипа стал популярным телеведущим. Он вел программы "Проиграй миллион" (ICTV), "Кто там?" (УТ-1, 1+1), "Подъем" (Новый канал) и "Народная звезда" (канал "Украина"). Также принимал участие в шоу "Танцы со звездами". В последние годы был актером "Дизель Студио", в частности в скетчкоме "На троих" и концертном шоу "Дизель Шоу".

Максим Нелипа до начала полномасштабной войны в Украине (фото: instagram.com/nelimax252)

Военная служба

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Максим Нелипа добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины в марте того же года.

"Я понял, что не смогу дальше шутить, пока враг топчет мою землю", - рассказывал Нелипа.



Максим Нелипа во время военной службы (фото: instagram.com/nelimax252)

Он служил в Сухопутных войсках, где занимал должность командира разведывательного взвода, имел звание старшего лейтенанта. Сначала он вступил в территориальную оборону, а затем - в регулярное подразделение ВСУ. Служил в Киевской области, позже - на восточном направлении.



Максим Нелипа во время военной службы (фото: instagram.com/nelimax252)

В конце 2023 года в интервью газете "Киевский политехник" он рассказывал, что участвует в разведоперациях, охране стратегических объектов и контрдиверсионной работе. Признавался, что на фронте раскрыл в себе черты, которых не знал раньше.

"Когда-то я был шоуменом, сейчас - офицером. Это совсем другая жизнь. Но даже здесь важно иметь юмор, чтобы держать себя и собратьев", - говорит он.



Максим Нелипа во время военной службы (фото: газета "Киевский политехник")

В январе 2025 года Нелипа получил тяжелое ранение на фронте, после чего перенес несколько операций в Днепре. После реабилитации он вернулся к службе.

Несмотря на службу, Нелипа не терял связи с творчеством: иногда публиковал патриотические видео, писал посты с фронта.