Погиб Максим Нелипа: кем был актер и телеведущий, который стал героем войны
12 мая 2025 года на фронте погиб Максим Нелипа - известный украинский актер, телеведущий и военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему было 48 лет.
РБК-Украина рассказывает, кто такой Максим Нелипа и чем он запомнится украинцам.
От КВН до телезвезды
Максим Нелипа родился 16 октября 1976 года в Киеве. Окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-приборостроитель. Во время учебы стал капитаном команды КВН "Ковбои Политеха", что стало стартом его карьеры в развлекательной индустрии.
В 2000-х годах Нелипа стал популярным телеведущим. Он вел программы "Проиграй миллион" (ICTV), "Кто там?" (УТ-1, 1+1), "Подъем" (Новый канал) и "Народная звезда" (канал "Украина"). Также принимал участие в шоу "Танцы со звездами". В последние годы был актером "Дизель Студио", в частности в скетчкоме "На троих" и концертном шоу "Дизель Шоу".
Максим Нелипа до начала полномасштабной войны в Украине (фото: instagram.com/nelimax252)
Военная служба
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Максим Нелипа добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины в марте того же года.
"Я понял, что не смогу дальше шутить, пока враг топчет мою землю", - рассказывал Нелипа.
Максим Нелипа во время военной службы (фото: instagram.com/nelimax252)
Он служил в Сухопутных войсках, где занимал должность командира разведывательного взвода, имел звание старшего лейтенанта. Сначала он вступил в территориальную оборону, а затем - в регулярное подразделение ВСУ. Служил в Киевской области, позже - на восточном направлении.
Максим Нелипа во время военной службы (фото: instagram.com/nelimax252)
В конце 2023 года в интервью газете "Киевский политехник" он рассказывал, что участвует в разведоперациях, охране стратегических объектов и контрдиверсионной работе. Признавался, что на фронте раскрыл в себе черты, которых не знал раньше.
"Когда-то я был шоуменом, сейчас - офицером. Это совсем другая жизнь. Но даже здесь важно иметь юмор, чтобы держать себя и собратьев", - говорит он.
Максим Нелипа во время военной службы (фото: газета "Киевский политехник")
В январе 2025 года Нелипа получил тяжелое ранение на фронте, после чего перенес несколько операций в Днепре. После реабилитации он вернулся к службе.
Несмотря на службу, Нелипа не терял связи с творчеством: иногда публиковал патриотические видео, писал посты с фронта.
Гибель Максима Нелипы
РБК-Украина писало, что о смерти Максима Нелипы стало известно 15 мая. Об этом сообщила его жена Тамара. По ее словам, Максим погиб 12 мая во время боевого задания. Сейчас идет расследование обстоятельств его смерти.
У Нелипы с женой Тамарой осталось двое детей. Артем и Мария. Коллеги и друзья выражают глубокие соболезнования семье и вспоминают Максима как талантливого артиста, преданного друга и настоящего патриота.
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