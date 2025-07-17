Погиб легендарный экстремал Феликс Баумгартнер

Кто такой Баумгартнер

Феликс Баумгартнер - австрийский экстремальный спортсмен, который прославился благодаря своим смелым прыжкам с высоты, в частности с небоскребов, вертолетов и воздушных шаров. Он получил известность в 1999 году, когда совершил прыжок с самого высокого моста в мире - Виадука Мийо во Франции, а также со статуи Христа в Рио-де-Жанейро, что принесло ему славу в кругах бейс-джамперов и парашютистов.

Самым известным достижением Баумгартнера стал прыжок из стратосферы 14 октября 2012 года в рамках проекта Red Bull Stratos. Он поднялся на капсуле до высоты почти 39 километров и прыгнул в свободное падение, разогнавшись до более чем 1350 км/ч - став первым человеком, который преодолел скорость звука без помощи техники. Событие транслировали по всему миру, и оно стало не только зрелищным рекордом, но и важным экспериментом для науки и аэрокосмической медицины.

По данным СМИ, Баумгартнер погиб в катастрофе во время полета на параплане в Италии. Он упал в бассейн на курорте Порто-Сант-Эльпидио. Итальянские власти утверждают, что после удара Баумгартнер сразу потерял сознание и у него произошла остановка сердца. Также отмечается, что во время инцидента пострадала женщина, которую сбил спортсмен.