Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич

"Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг - Сергей Захаревич... Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами", - написал Собко.

Об обстоятельствах гибели Сергея Захаревича не сообщается. По словам Собко, у Захаревича остались трое детей.



Напомним, Захаревича назначили командовать 110 ОМБр в феврале 2025 года после того, как бригада, которая вела бои на юге Донецкой области, потеряла контроль над поселком Великая Новоселка. До назначения он был заместителем командира 33 отдельной механизированной бригады, а также служил в 30 ОМБр и 1 отдельной танковой бригаде.

Ранее мы писали, что во время последней массированной атаки РФ погиб пилот F-16 Максим Устименко.

Известно, что пилот успел отвести самолет от населенного пункта, однако не успел катапультироваться, в результате чего погиб.

"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", - информировали Воздушные силы ВСУ.