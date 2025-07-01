ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич

Вторник 01 июля 2025 18:15
UA EN RU
Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич Иллюстративное фото: погиб Сергей Захаревич 1 июля (facebook.com 110separatebrigade )
Автор: Наталья Кава

Сегодня погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Facebook написали бригадный генерал Сергей Собко и жена Захаревича.

"Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг - Сергей Захаревич... Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами", - написал Собко.

Об обстоятельствах гибели Сергея Захаревича не сообщается. По словам Собко, у Захаревича остались трое детей.
На зображенні може бути: 1 особа

Напомним, Захаревича назначили командовать 110 ОМБр в феврале 2025 года после того, как бригада, которая вела бои на юге Донецкой области, потеряла контроль над поселком Великая Новоселка. До назначения он был заместителем командира 33 отдельной механизированной бригады, а также служил в 30 ОМБр и 1 отдельной танковой бригаде.

Ранее мы писали, что во время последней массированной атаки РФ погиб пилот F-16 Максим Устименко.

Известно, что пилот успел отвести самолет от населенного пункта, однако не успел катапультироваться, в результате чего погиб.

"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", - информировали Воздушные силы ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства