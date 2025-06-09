"Погибли, спасая других": в Киеве попрощались с тремя спасателями, которых убила Россия
В понедельник, 9 июня, в Киеве состоялась церемония прощания с тремя спасателями ГСЧС - Павлом Езгором, Даниилом Скадиным и Андреем Реминным, которые погибли 6 июня в результате российской атаки на столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Эти ребята не носили оружия, не шли в бой. Они погибли, спасая жизни других. Их подвиг - вне времени. Их имена - навсегда в строю", - отметили в ГСЧС.
Спасатели погибли в Соломенском районе Киева, когда прибыли на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим. В результате той атаки пострадали также 21 спасатель из Киева и Тернополя.
"Мы молимся еще за 21 раненого спасателя... Держитесь, родные - мы с вами сердцем", - добавили в ГСЧС.
Ведомство подчеркнуло, что эти потери - неописуемая боль для всей спасательной семьи.
"Вечная память, наши Чрезвычайные. Никогда не забудем. Никогда не простим", - заявили в службе.
Атака на Украину 6 июня
Напомним, в ночь на 6 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив "Шахеды" и баллистику. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, среди них трое спасателей, которые помогали пострадавшим во время обстрелов. Еще 32 человека получили ранения, среди них 14 спасателей и 11-летняя девочка.
Повреждения зафиксированы в шести районах столицы - горели жилые дома, объекты инфраструктуры, АЗС, учебное заведение. Из-за обстрела более 2 тысяч семей остались без света на левом берегу. Также повреждена красная ветка метрополитена.
Кроме Киева россияне атаковали Львовскую область, Чернигов, Луцк и Тернополь. Для Тернопольской области это была самая массированная атака с начала войны - в городе были "прилеты", перебои со светом и задымление.
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