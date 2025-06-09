"Погибли, спасая других": в Киеве попрощались с тремя спасателями, которых убила Россия

В понедельник, 9 июня, в Киеве состоялась церемония прощания с тремя спасателями ГСЧС - Павлом Езгором, Даниилом Скадиным и Андреем Реминным, которые погибли 6 июня в результате российской атаки на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Эти ребята не носили оружия, не шли в бой. Они погибли, спасая жизни других. Их подвиг - вне времени. Их имена - навсегда в строю", - отметили в ГСЧС.

Спасатели погибли в Соломенском районе Киева, когда прибыли на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим. В результате той атаки пострадали также 21 спасатель из Киева и Тернополя.

"Мы молимся еще за 21 раненого спасателя... Держитесь, родные - мы с вами сердцем", - добавили в ГСЧС.

Ведомство подчеркнуло, что эти потери - неописуемая боль для всей спасательной семьи.

"Вечная память, наши Чрезвычайные. Никогда не забудем. Никогда не простим", - заявили в службе.