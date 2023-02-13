Погибли за четыре месяца. СМИ установили имена более тысячи убитых мобилизованных россиян

По меньшей мере более тысячи мобилизованных россиян были ликвидированы в Украине или погибли на территории РФ с сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу BBC .

Как отмечает издание, имена 1082 мобилизованных, которые погибли с конца сентября, удалось установить при помощи открытых источников.

Журналисты установили, что 40% из вышеупомянутых российских солдат были ликвидированы в период с 1 января. 49 человек умерло на территории России, когда они находились в пунктах сбора или воинских частях. В издании объясняют, что инциденты связаны с отсутствием готовности принять, разместить и обучить такое большое количество людей.

"В итоге некоторых мобилизованных набирали без медосмотра, а потом их оказывалось не во что одеть, негде селить и некому обучать", - уточняет BBC.

В издании отмечают, что наибольшее количество мобилизованных умирает под точными артиллерийскими и ракетными обстрелами украинских военных. Из открытых списков уже известно о 109 солдат, которые были ликвидированы в оккупированной Макеевке, что уже на 20 человек больше, чем признало Минобороны РФ.

Мобилизованные россияне жалуются, что одной из причин таких потерь становятся проблемы со связью, а также устаревшие карты.

Также одна из проблем - недостаточное время для подготовки. Первые отряды мобилизованных, которые прибыли на фронт, могли обучать от трех до семи недель. Позже военное командование РФ стало уделять больше время подготовке, но возникла другая проблема.

"Оказалось, что нередко такие подразделения тренировали по одним специальностям, например как артиллеристов, а на фронте перебрасывали в пехоту. В итоге мобилизованные снова оказываются на передовой неподготовленными", - пишет издание.

В BBC подчеркивают, что на фоне новой попытки наступления россиян число убитых мобилизованных солдат может продолжить стремительно увеличиваться.