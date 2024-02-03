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Гибель волонтеров в Бериславе из-за удара РФ. Во Франции начали расследование

Суббота 03 февраля 2024 02:16
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Гибель волонтеров в Бериславе из-за удара РФ. Во Франции начали расследование Иллюстративное фото: Франция расследует гибель своих граждан в Бериславе в результате российского удара (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Антитеррористическая прокуратура Франции заявила о начале расследования гибели в Бериславе в Украине двух французских гуманитарных работников во время российского воздушного удара, произошедшего 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

В результате той атаки с применением беспилотников по городу в Херсонской области еще трое граждан Франции получили ранения

Расследование открыто по факту военных преступлений и умышленного причинения вреда жизни лица, защищенного, в частности, международным гуманитарным правом.

Дело передано жандармам Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечества (OCLCH).

С начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины это уже десятая процедура, открытая французской антитеррористической прокуратурой.

Гибель французских волонтеров в Бериславе

Напомним, 1 февраля во время российской атаки беспилотниками по Бериславу Херсонской области погибли два гражданина Франции, еще трое - получили ранения. На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.

По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна, страна-террорист должна ответить за свои преступления.

На убийство иностранных волонтеров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что террор РФ не знает о национальности жертв.

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