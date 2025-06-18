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Гибель украинцев в Израиле: ракета Ирана убила троих детей, их маму и бабушку

Среда 18 июня 2025 20:31
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Гибель украинцев в Израиле: ракета Ирана убила троих детей, их маму и бабушку Фото: мама и 7-летняя девочка, которые погибли в Израиле (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

В Израиле из-за массированного ракетного удара Ирана в городе Бат-Ям 14 июня погибла семья из Одессы. Речь о трех детях, их маме и бабушке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

По данным издания, семья из Одессы приехала в Израиль на лечение 7-летней Насти Бурик от лейкемии. Ее отец - Константин Бурик - обороняет Украину от российского вторжения.

Настя погибла 14 июня вместе с бабушкой и двоюродными братьями - 9-летним Константином и 13-летним Ильей. Они учились в школе в Бат-Яме. Один был учеником третьего класса, а второй - седьмого.

В то же время поиски тела матери погибшей Насти продолжаются. Она также предварительно считается погибшей.

Как пишет Ynet, Настя вместе с семьей приехала в Израиль на лечение еще в декабре 2022 года.

Гибель украинцев в Израиле

Напомним, еще 15 июня посольство Израиля в Украине сообщало, что в результате удара Ирана погибли пятеро граждан Украины. Среди них - трое детей.

Трагедия произошла в городе Бат-Ям, где иранская ракета попала по жилому дому.

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Израиль Иран Ракетный удар
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