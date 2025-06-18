Гибель украинцев в Израиле: ракета Ирана убила троих детей, их маму и бабушку

В Израиле из-за массированного ракетного удара Ирана в городе Бат-Ям 14 июня погибла семья из Одессы. Речь о трех детях, их маме и бабушке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet .

По данным издания, семья из Одессы приехала в Израиль на лечение 7-летней Насти Бурик от лейкемии. Ее отец - Константин Бурик - обороняет Украину от российского вторжения.

Настя погибла 14 июня вместе с бабушкой и двоюродными братьями - 9-летним Константином и 13-летним Ильей. Они учились в школе в Бат-Яме. Один был учеником третьего класса, а второй - седьмого.

В то же время поиски тела матери погибшей Насти продолжаются. Она также предварительно считается погибшей.

Как пишет Ynet, Настя вместе с семьей приехала в Израиль на лечение еще в декабре 2022 года.