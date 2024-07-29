Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ и Офис генпрокурора установили причастность двух военных преступников из РФ к массовому убийству украинских военных, которое произошло в июле 2022 года на временно оккупированной части Донецкой области.

Речь идет о Сергее Евсюкове, бывшем начальнике так называемой "Волновахской колонии ДНР" в поселке Еленовка, и его бывшем первом заместителе Дмитрии Неелове.

Следствие установило, что оба подозреваемых находились на руководящих должностях, когда в ночь на 29 июля захватчики организовали взрывы в оккупационной тюрьме. В результате обстрела погибли по меньшей мере 50 украинских военнослужащих, а еще 9 умерли из-за отсутствия медицинской помощи. Почти 150 человек получили ранения.

Согласно доказательствам, Евсюков и Неелов знали о последствиях взрывов и количестве пострадавших, но намеренно затягивали с эвакуацией раненых.

На основе собранных доказательств, следователи СБУ объявили Евсюкову и Неелову подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, сопровождающееся умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В ноябре 2022 года оба фигуранта были "замещены" оккупантами на других должностях. Сейчас они находятся в розыске на временно оккупированной территории Донецкой области.