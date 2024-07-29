Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшим руководителям "Еленовской колонии", причастным к гибели украинских пленных
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ и Офис генпрокурора установили причастность двух военных преступников из РФ к массовому убийству украинских военных, которое произошло в июле 2022 года на временно оккупированной части Донецкой области.
Речь идет о Сергее Евсюкове, бывшем начальнике так называемой "Волновахской колонии ДНР" в поселке Еленовка, и его бывшем первом заместителе Дмитрии Неелове.
Следствие установило, что оба подозреваемых находились на руководящих должностях, когда в ночь на 29 июля захватчики организовали взрывы в оккупационной тюрьме. В результате обстрела погибли по меньшей мере 50 украинских военнослужащих, а еще 9 умерли из-за отсутствия медицинской помощи. Почти 150 человек получили ранения.
Согласно доказательствам, Евсюков и Неелов знали о последствиях взрывов и количестве пострадавших, но намеренно затягивали с эвакуацией раненых.
На основе собранных доказательств, следователи СБУ объявили Евсюкову и Неелову подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, сопровождающееся умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
В ноябре 2022 года оба фигуранта были "замещены" оккупантами на других должностях. Сейчас они находятся в розыске на временно оккупированной территории Донецкой области.
Теракт в Еленовке
В июле 2022 года российские захватчики организовали взрыв в колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в частности, защитники "Азовстали".
По данным российской стороны, в результате взрыва погибло более 50 украинских военных.
Разведка сообщила, что российская сторона не планировала уничтожение украинских солдат в Еленовке, а решила провести казни, чтобы скрыть следы пыток и плохие условия содержания.
В июле 2023 года стало известно, что Украина вернула тела погибших защитников. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, большинство из них были идентифицированы.
Ранее РБК-Украина производила детальный разбор, что было известно о теракте в Еленовке через год после трагедии.
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