Гибель украинок в Бельгии: сын-подросток признался в убийстве
В деле об убийстве украинок в Бельгии появился подозреваемый. Сын жертвы признался, что ранил ножом мать и сестру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT.
"Сын признался, что ранил ножом мать и сестру, а затем устроил пожар. Об этом сообщает прокуратура Лювена", - говорится в сообщении.
16-летний сын гражданки Украины был в школе во время пожара. Сначала его взяли под опеку, но теперь оказалось, что подросток признался в двойном убийстве.
Как пишет издание, непонятно, какой был его мотив. Парень предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.
Убийство украинок в Бельгии
Как известно, 6 июня около 9:30 по местному времени пожарная бригада получила вызов о пожаре в доме на улице Милсестраат в городе Хаасроде. Дом принадлежит местному священнику, но был арендован муниципалитетом для беженцев из Украины.
Как только пожар взяли под контроль, спасатели нашли тело 46-летней женщины. Они также нашли ее 6-летнюю дочь, которую реанимировали, но девочка не выжила.
Обе жертвы имели ножевые ранения на телах, а выводы эксперта по пожарной безопасности показали, что пожар был устроен намеренно.
Украинская семья проживала в Бельгии уже 3 года. Отец детей - военный.
МИД поручил посольству Украины в Бельгии взять дело об убийстве украинок на контроль.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.