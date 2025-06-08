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Гибель украинок в Бельгии: сын-подросток признался в убийстве

Хаасроде, Воскресенье 08 июня 2025 10:03
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Гибель украинок в Бельгии: сын-подросток признался в убийстве Фото: в убийстве украинок в Бельгии признался сын жертвы (vrt.be)
Автор: Наталья Юрченко

В деле об убийстве украинок в Бельгии появился подозреваемый. Сын жертвы признался, что ранил ножом мать и сестру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT.

"Сын признался, что ранил ножом мать и сестру, а затем устроил пожар. Об этом сообщает прокуратура Лювена", - говорится в сообщении.

16-летний сын гражданки Украины был в школе во время пожара. Сначала его взяли под опеку, но теперь оказалось, что подросток признался в двойном убийстве.

Как пишет издание, непонятно, какой был его мотив. Парень предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.

Убийство украинок в Бельгии

Как известно, 6 июня около 9:30 по местному времени пожарная бригада получила вызов о пожаре в доме на улице Милсестраат в городе Хаасроде. Дом принадлежит местному священнику, но был арендован муниципалитетом для беженцев из Украины.

Как только пожар взяли под контроль, спасатели нашли тело 46-летней женщины. Они также нашли ее 6-летнюю дочь, которую реанимировали, но девочка не выжила.

Обе жертвы имели ножевые ранения на телах, а выводы эксперта по пожарной безопасности показали, что пожар был устроен намеренно.

Украинская семья проживала в Бельгии уже 3 года. Отец детей - военный.

МИД поручил посольству Украины в Бельгии взять дело об убийстве украинок на контроль.

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