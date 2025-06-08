Гибель украинок в Бельгии: сын-подросток признался в убийстве

В деле об убийстве украинок в Бельгии появился подозреваемый. Сын жертвы признался, что ранил ножом мать и сестру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT .

"Сын признался, что ранил ножом мать и сестру, а затем устроил пожар. Об этом сообщает прокуратура Лювена", - говорится в сообщении.

16-летний сын гражданки Украины был в школе во время пожара. Сначала его взяли под опеку, но теперь оказалось, что подросток признался в двойном убийстве.

Как пишет издание, непонятно, какой был его мотив. Парень предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.