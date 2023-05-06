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Гибель саперов в Херсонской области: появились новые подробности

Фото: россияне намеренно сбросили взрывчатку на саперов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 мая, россияне намеренно сбросили взрывчатку на саперов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - сообщили в Офисе генпрокурора.

По предварительным данным, сегодня российские военные сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу, работавшую вблизи населенного пункта.

На месте происшествия правоохранительными органами установлено 6 погибших - это работники ГСЧС. Еще двое сотрудников ГСЧС с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Напомним, мы сообщали, что в Херсонской области бригада спасателей попала под вражеский обстрел.

Ранее мы также сообщали, что в Донецкой области спасатель попал под обстрел РФ и получил ранения.

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Херсонская областьВойна России против Украины