Гибель саперов в Херсонской области: количество жертв возросло

"Только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев - они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей. Мои соболезнования родным, близким погибших", - сказал он

Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы мир знал каждый факт российского террора против украинцев.

"Чтобы мир говорил о том, что делает государство-террорист, и о том, как мы защищаем жизнь. Я благодарен каждому и каждой, кто помогает нам, распространяя правду о российских ударах и обстрелах, о непрекращающейся ни на день жестокости оккупантов", - сказал президент.

Напомним, вчера в Херсонской области бригада спасателей попала под вражеский обстрел. Тогда заявили о шести погибших.

Позже стало известно, что российские военные сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу.

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