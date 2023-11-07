Гибель помощника Залужного и отстранение командира 128-й бригады: новости за 6 ноября

Война России против Украины: последние новости

Залужный подтвердил гибель своего помощника. В подарке была взрывчатка

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил факт трагической гибели своего помощника Геннадия Частякова.

"Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично", - говорится в сообщении.

Залужный сообщил, что сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб его помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.

"В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", - добавил главком.

Украинские полицейские установили первые обстоятельства гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины Геннадия Частякова. У военного, подарившего гранаты, прошли обыски.

Все, что известно на данный момент о гибели военнослужащего – в материале РБК-Украина.

Удар по 128-й бригаде. Зеленский сообщил об отстранении командира во время расследования

Командира 128-й бригады Вооруженных сил Украины отстранили от занимаемой должности на время расследования. Это случилось после российского удара 3 ноября.

"Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, будет установлено, кто конкретно нарушил правила по безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага.

В Генштабе ВСУ сообщили, что материалы расследования после его завершения будут переданы правоохранительным органам.

Украине в 2024 году грозит "дыра" в 29 млрд долларов без поддержки союзников, - Минфин

Украину в следующем году может ожидать экономический кризис без финансовой поддержки со стороны стран-партнеров. В бюджете может образоваться "дыра" на сумму около 29 миллиардов долларов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отмечает важность дальнейшего предоставления стране помощи от союзников, а также отмечает, что почти 30 миллиардная "дыра" в Украине негативно повлияет и на государства Европейского союза.

"Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что кроме войны нас ждет экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС", - сказал чиновник журналистам.

Как заявил глава Минфина, Украина нуждается в срочной помощи и открыта для реформ, в частности, в антикоррупционной сфере.

"Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года", - отмечает Марченко.

Закупил некачественную форму на 1 млрд. СБУ задержала экс-замминистра обороны

Служба безопасности Украины задержала бывшего замминистра обороны из-за растраты почти 1 млрд грн при закупке формы для военных. Речь идет о Вячеславе Шаповалове.

По данным СБУ, в 2022 году он, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществил закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

"Военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий", - отмечают в ведомстве.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю Министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику - бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

Сейчас оба находятся под стражей. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Писториус заявил, что немецкие ракеты Taurus не смогут изменить ход войны в Украине

Германия еще не определилась в вопросе поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Там считают, что это вооружение "не сможет изменить ход войны в войне России против Украины".

По его словам, правительство Германии все еще не определилось в вопросе, поставлять ли Украине дальнобойные ракеты. Вся причина в сомнениях, ведь некоторые считают, что на ход боевых действий это значительно не повлияет.

Писториус отметил, что пока нет новостей по решению этого вопроса, но "Германия не будет игнорировать собственные интересы". Однако, что именно он имеет в виду, министр не объяснил.

Он отметил, что немецкое правительство продолжает проверять каждый шаг перед поставкой вооружения и эти "решения даются очень непросто".

"Не думаю, что ракеты станут геймченджером. ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus - 500 км, это совсем другая система", - заявил глава Минобороны Германии.

Министр также напомнил, что Германия является вторым по объему поставщиком оружия для ВСУ. На первом месте, как и раньше, США.

Французская оборонная компания подписала рекордный контракт с Украиной: что получат ВСУ

Украина подписала контракт с дочерней компанией Cybergun на поставку партии штурмовых винтовок и гранатометов. Это рекордный заказ для компании.

Отмечается, что общая стоимость контракта составляет 36 млн евро.

Verney-Carron, которая является дочкой французской оборонной компании Cybergun, поставит Украине:

10 тысяч штурмовых винтовок;

2 тысячи высокоточных винтовок;

400 гранатометов.

Поставка оружия запланирована на начало 2024 года, а первые массовые поставки будут осуществлены через шесть месяцев.

Процесс полной доставки заказа в Украину будет осуществлен в течение 10 месяцев. Компании необходимо адаптировать свои производственные мощности для изготовления продукции.

Дубинского поместили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде круглосуточного домашнего ареста.

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора. Кроме домашнего ареста, Дубинский также будет обязан носить электронный браслет.

При этом отлучаться ему можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.

Украина может получить "зеленый свет" на переговоры о членстве в ЕС на этой неделе, - Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе опубликует в среду, 8 ноября, отчет с оценкой прогресса Украины на пути к членству в ЕС, с положительными рекомендациями. Но при определенных условиях.

Отмечается, что для этого Украина должна, в частности, усилить борьбу со взяточничеством и принять реформу по защите прав меньшинств.

Отчет и рекомендации председателя Еврокомиссии послужат основой для принятия в декабре на саммите национальных лидеров Европейского союза ключевого решения о начале официальных переговоров о членстве Украины в блоке.

В Раде приняли решение по мобилизации и военному состоянию в Украине: остался еще один шаг

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады поддержал инициативу продлить мобилизацию и военное положение в Украине на 90 дней.

"Только что наш комитет поддержал продление срока действия военного положения и продление срока проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней", - написал народный депутат Украины Давид Арахамия.

Он добавил, что военное положение и мобилизация будут действовать в Украине до 14 февраля 2024 года.

Для того, чтобы законопроекты вступили в силу, их еще должна принять Верховная рада и утвердить президент Владимир Зеленский.