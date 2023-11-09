Гибель помощника Залужного. Суд не избрал меру пресечения подозреваемому

Как рассказали источники издания, судья не удовлетворила ходатайство прокуроров о домашнем аресте для подозреваемого.

В то же время, статус подозреваемого для фигуранта остается в силе.

Также источники рассказали, что прокуратура будет подавать апелляцию на решение суда.

Что известно о деле с гибелью помощника Залужного

Напомним, что 6 ноября стало известно о гибели майора Геннадия Частякова, который был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Стало известно, что он погиб от взрыва одного из подарков, который принес к себе домой, а его 13-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас рассматриваются четыре версии гибели помощника Главнокомандующего ВСУ, но основная - несчастный случай из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Что установило следствие

По данным следствия, офицер из Аппарата Главнокомандующего ВСУ приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет.

Затем он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку алкоголя. Этот ящик он подарил Частякову по случаю его дня рождения, впоследствии этот "подарок" взорвался, что повлекло гибель майора.

Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). По данным источников РБК-Украина, речь идет о полковнике Андрее Тимченко.

Ему грозит лишение свободы до 7 лет.

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