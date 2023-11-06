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Гибель помощника Залужного: полиция провела обыск у коллеги военного, подарившего гранаты

Фото: полиция провела обыск у коллеги погибшего помощника Залужного, который подарил гранаты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские полицейские установили первые обстоятельства гибели помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины Геннадия Частякова. У военного, который подарил гранаты, прошли обыски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

Он рассказал, что в свой день рождения майор Частяков вернулся домой с подарками от коллег. Помощник Залужного начал показывать их семье.

По словам Клименко, после этого Частяков достал подарочный ящик с гранатами и продемонстировал один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. 

"Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", - отметил министр. 

В квартире полиция нашла еще пять таких неразорванных гранат, их отправят на экспертизу, уточнил глава МВД. 

"Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты", - добавил Клименко. 

Министр также призвал дождаться официальных выводов следствия по этому делу. 

Гибель Частякова

Напомним, сегодня, 6 ноября, вечером стало известно о гибели помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова. Также пострадал его 13-летний сын. Полицейские сразу прибыли на место происшествия. 

На гибель уже отреагировал генерал Валерий Залужный. Он написал, что в одном из подарков для Частякова сработало неизвестное взрывное устройство.

Позже источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что причиной гибели, вероятнее всего, был несчастный случай

Все детали трагедии - в материале РБК-Украина

 

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КлименкоВалерий Залужный