Гибель подростка и пожар в порту. Новые подробности атаки РФ по Одесской области

Жертвы и пострадавшие

"В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно.

Фото ликвидации последствий атаки РФ на Одесскую область (t.me/odeskaODA)

Пожар в порту

В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно укрощен.

"Люди не пострадали", - констатировал Кипер.

Оккупанты сознательно били по жилым кварталам

Как отметил глава ОВА, часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригорода, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год.

"В результате падения сбитых БПЛА повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки", - перечислил последствия он, добавив, что ПВО сбила 28 вражеских дронов.

Обстрел Одессы и области

Российские войска в очередной раз обстреляли Украину дронами-камикадзе. Враг запустил 90 дронов и 8 ракет. Основной удар пришелся на юг Украины,. В частности, в Одессе и области захватчики ударили по жилым кварталам и припортовой инфраструктуре. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.