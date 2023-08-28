Гибель летчика "Джуса" и атака СБУ на аэродром в Курске: новости за выходные

В пятницу, 25 августа, в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое украинских пилотов. Тем временем СБУ провела успешную атаку на аэродром в российском Курске.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 26 августа:
Войска РФ во время боев на островах Днепра понесли значительные потери;
Силы ПВО сбили два "Шахеда" в Харьковской области;
Россияне увеличили опрокидывание военной техники морем;
Командование НАТО провело секретное совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польской границе.
Новости за 26 августа:
В Луганской области оккупанты устроили новый рейд по похищению местных жителей;
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, сколько российских оккупантов сдаются добровольно;
Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты;
ВСУ уничтожили командный пункт россиян на юге Украины.
В пятницу, 25 августа, в канун Дня авиации Украины во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два самолета L-39. В результате авиакатастрофы погибли три пилота, среди них и "Джус".
Все что известно об украинском пилоте - собрало РБК-Украина.
Военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в российском Курске в ночь на 27 августа. Там размещаются самолеты и средства ПВО оккупантов.
Как сообщают наши источники, Курский аэродром ночью атаковала военная контрразведка СБУ.
Известно, что дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".
"Еще 11 украинских детей удалось забрать из России и временно оккупированных территорий. Поэтому радостно делимся с вами этой приятной новостью. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом сложном, но таком сверхважном деле", - отметил основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба.
По его словам, на сегодняшний день насчитывается уже 161 ребенок, которых удалось вернуть команде Save Ukraine из РФ и временно оккупированных районов страны.
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