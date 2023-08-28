Гибель летчика "Джуса" и атака СБУ на аэродром в Курске: новости за выходные

В пятницу, 25 августа, в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое украинских пилотов. Тем временем СБУ провела успешную атаку на аэродром в российском Курске.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 26 августа:

Новости за 26 августа:

В Житомирской области столкнулись два самолета

В пятницу, 25 августа, в канун Дня авиации Украины во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два самолета L-39. В результате авиакатастрофы погибли три пилота, среди них и "Джус".

Все что известно об украинском пилоте - собрало РБК-Украина.

Атака СБУ на курской аэродром

Военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в российском Курске в ночь на 27 августа. Там размещаются самолеты и средства ПВО оккупантов.

Как сообщают наши источники, Курский аэродром ночью атаковала военная контрразведка СБУ.

Известно, что дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Украина вернула из РФ и временно оккупированных регионов еще 11 детей

"Еще 11 украинских детей удалось забрать из России и временно оккупированных территорий. Поэтому радостно делимся с вами этой приятной новостью. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом сложном, но таком сверхважном деле", - отметил основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба.

По его словам, на сегодняшний день насчитывается уже 161 ребенок, которых удалось вернуть команде Save Ukraine из РФ и временно оккупированных районов страны.

В ЕС хотят продлить запрет на импорт зерна

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия хотят продлить запрет на импорт украинского зерна, несмотря на то, что это не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципам Единого рынка.

Министерство иностранных дел призвало руководство ЕС, а также причастные страны, некоторые из которых получали финансирование соответствующих секторов из бюджета союза, найти сбалансированное решение.

В Москве после взрывов возник пожар

Жители Юго-Востока Москвы сообщили о "столбе огня", который они видели из окон своих домов. В сети появились первые видео пожары:

В Италии автобус с украинцами попал в ДТП

Автобус с 30 украинскими туристами возвращался в Украину и столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами.

Как отмечает издание, большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около 10 человек были освобождены спасателями. Однако пострадали 15 человек, в том числе дети.

Усик победил Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Даниэля Дюбуа и сохранил титулы ведущих боксерских организаций планеты.

Детальнее о хронологии событий боя - в материале РБК-Украина.

Интервью Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский дал часовое интервью журналистке Наталье Мосейчук. РБК-Украина собрала главные заявления президента.

Второе судно из Одессы дошло временным коридором в Румынию

"Второе судно достигло Румынских территориальных вод после успешного прохождения через наш временный Черноморский коридор. Оно было заблокировано с февраля 2022 года, загружено сталью для Африканских потребителей", - пояснил президент Зеленский.

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