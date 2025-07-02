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Гибель командира 110-й ОМБр и разговор Макрона с Путиным: новости за 1 июля

Среда 02 июля 2025 06:30
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Гибель командира 110-й ОМБр и разговор Макрона с Путиным: новости за 1 июля Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич. А российский диктатор Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 1 июля - в материале РБК-Украина.

В Крыму могли уничтожить ЗРК С-400: спутники зафиксировали мощный пожар

Как пишет мониторинговый канал "Крымский ветер", южнее села Курортное Ленинского района спутники NASA зафиксировали мощный пожар. Вероятно, именно там находится вражеская позиция ЗРК С-300/С-400. На снимке - пусковые установки и РЛС подсветки цели 30Н6Е или 92Н6Е. Кроме этого возле Курортного размещена редкая РЛС "Каста-2Е2".

Стоит напомнить, что накануне россияне жаловались якобы на атаку на Крым, а местные сообщали о взрывах неподалеку Керчи.

Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля

По данным мониторинга рынка, курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта остается на максимальных уровнях.

Так, по состоянию на утро 1 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривны, а курс евро вырос на 20 копеек до 49,50 гривен.

Дания сменила Польшу во главе Совета ЕС: на чем сосредоточится

С 1 июля Дания взяла на себя председательство в Совете Европейского Союза. В течение следующих шести месяцев страна сосредоточится на укреплении безопасности ЕС, поддержке Украины и развитии европейской оборонной промышленности.

Официальный Копенгаген заявляет, что главной задачей будет создание более устойчивого и независимого Евросоюза, который способен самостоятельно отвечать на геополитические вызовы.

После ударов РФ: ВСУ запретили скопление военных на полигонах

По словам главкома Александра Сырского, на локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту украинских воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются.

"Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках - запрещено!
Подчеркнул обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах", - написал он.

Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич

Командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич погиб 1 июля. Это произошло во время удара РФ по Гуляйполю, что в Днепропетровской области.

"Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю. К сожалению, есть потери - и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады", - отметил президент Владимир Зеленский.

Путин и Макрон созвонились впервые за почти три года и обсудили войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Это первый их контакт за почти три года.

Макрон призвал главу Кремля к немедленному установлению режима прекращения огня и началу переговоров Украины и России для прочного и долгосрочного урегулирования.

Французский президент и российский диктатор договорились продолжить обсуждение и этого вопроса.

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