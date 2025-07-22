Гибель парня на канатной дороге в Киеве: полиция назвала главную причину трагедии

В июле прошлого года в Киеве на канатной переправе через Днепр оборвался трос, в результате чего погиб 20-летний парень. Полицейские доказали причастность пяти человек и назвали ключевую причину трагедии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Среди обвиняемых - директор аттракциона и предприниматель, который его арендовал, проектант аттракциона, эксперт технического осмотра и экс-служащий коммунального предприятия КГГА.
Так, проектант аттракциона допустил ряд нарушений в проектной документации. В частности, закрепленный стальной канат нельзя было использовать из-за несоответствия техническим характеристикам и целевому назначению, что, как следствие, привело к обрыву каната.
Эксперт по техническому осмотру должен был выявить, что фактически установленные крепления и канат не соответствуют требованиям конструкторских документов, но не сделал этого, допустив дальнейшую эксплуатацию аттракциона.
С другой стороны, экс-служащий столичного коммунального предприятия во время работ по аварийно-спасательному обслуживанию аттракциона, изменил некоторые части механизма, не учтя их влияния на дальнейшую нагрузку всей конструкции.
Кроме того, директор аттракциона не обеспечил надлежащие условия для его безопасной работы, а предприниматель, который его арендовал, не придерживался правил пользования и надлежащего обслуживания канатной переправы.
Напомним, что 21 июля парень переправлялся по канатной дороге через Днепр, во время спуска он упал в воду из-за разрыва каната. По данным источников РБК-Украина, в результате обрыва троса погиб парень 2004 года рождения.
Впоследствии Киевская городская прокуратура заявила, что в 2021 году пыталась остановить работу указанного аттракциона.
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