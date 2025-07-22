Гибель парня на канатной дороге в Киеве: полиция назвала главную причину трагедии

В июле прошлого года в Киеве на канатной переправе через Днепр оборвался трос, в результате чего погиб 20-летний парень. Полицейские доказали причастность пяти человек и назвали ключевую причину трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Среди обвиняемых - директор аттракциона и предприниматель, который его арендовал, проектант аттракциона, эксперт технического осмотра и экс-служащий коммунального предприятия КГГА.

Причина аварии

Так, проектант аттракциона допустил ряд нарушений в проектной документации. В частности, закрепленный стальной канат нельзя было использовать из-за несоответствия техническим характеристикам и целевому назначению, что, как следствие, привело к обрыву каната.

Эксперт по техническому осмотру должен был выявить, что фактически установленные крепления и канат не соответствуют требованиям конструкторских документов, но не сделал этого, допустив дальнейшую эксплуатацию аттракциона.

Запрещенные изменения в конструкции

С другой стороны, экс-служащий столичного коммунального предприятия во время работ по аварийно-спасательному обслуживанию аттракциона, изменил некоторые части механизма, не учтя их влияния на дальнейшую нагрузку всей конструкции.

Кроме того, директор аттракциона не обеспечил надлежащие условия для его безопасной работы, а предприниматель, который его арендовал, не придерживался правил пользования и надлежащего обслуживания канатной переправы.