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Гибель парня на канатной дороге в Киеве: полиция назвала главную причину трагедии

Вторник 22 июля 2025 11:10
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Гибель парня на канатной дороге в Киеве: полиция назвала главную причину трагедии Фото: полиция назвала главную причину гибели на канатной дороге (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В июле прошлого года в Киеве на канатной переправе через Днепр оборвался трос, в результате чего погиб 20-летний парень. Полицейские доказали причастность пяти человек и назвали ключевую причину трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Среди обвиняемых - директор аттракциона и предприниматель, который его арендовал, проектант аттракциона, эксперт технического осмотра и экс-служащий коммунального предприятия КГГА.

Причина аварии

Так, проектант аттракциона допустил ряд нарушений в проектной документации. В частности, закрепленный стальной канат нельзя было использовать из-за несоответствия техническим характеристикам и целевому назначению, что, как следствие, привело к обрыву каната.

Эксперт по техническому осмотру должен был выявить, что фактически установленные крепления и канат не соответствуют требованиям конструкторских документов, но не сделал этого, допустив дальнейшую эксплуатацию аттракциона.

Запрещенные изменения в конструкции

С другой стороны, экс-служащий столичного коммунального предприятия во время работ по аварийно-спасательному обслуживанию аттракциона, изменил некоторые части механизма, не учтя их влияния на дальнейшую нагрузку всей конструкции.

Кроме того, директор аттракциона не обеспечил надлежащие условия для его безопасной работы, а предприниматель, который его арендовал, не придерживался правил пользования и надлежащего обслуживания канатной переправы.

Что предшествовало

Напомним, что 21 июля парень переправлялся по канатной дороге через Днепр, во время спуска он упал в воду из-за разрыва каната. По данным источников РБК-Украина, в результате обрыва троса погиб парень 2004 года рождения.

Впоследствии Киевская городская прокуратура заявила, что в 2021 году пыталась остановить работу указанного аттракциона.

Все детали инцидента - читайте в материале РБК-Украина.

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