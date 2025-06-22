Гибель дельфинов и мор рыбы? Что происходит с Черным морем из-за войны

Более трех лет вооруженной агрессии России нанесли огромный ущерб Черному морю. Нефтяные пятна, минное загрязнение и Каховская катастрофа привела к разрушению экосистем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе "Института морской биологии НАН Украины" Виктор Демченко .

Какие виды под угрозой исчезновения

По словам Демченко, из-за Каховской катастрофы судак морской, который жил только в Днепровско-Бугском лимане, мог погибнуть, поскольку его вынесло в морские воды и он не выдержал солености. Этот вид был занесен в Красную книгу.

"Сейчас исследования в Черном море проводим только на одном полигоне на мысе Малый Фонтан в районе биологической станции ОНУ имени И.И. Мечникова. Можем выходить в море лишь до 100 метров. Другие акватории закрыты - и что там происходит с численностью тех или иных видов - оценить не можем", - говорит ученый.

Что будет с дельфинами

"Также есть проблема с дельфинами. Им вредит шумовое и нефтяное загрязнение, взрывы. Есть разные оценки по количеству их гибели, в пределах всего Черного моря, но масштабы трудно определить. После катастрофы с танкерами в Керченском проливе (15 декабря 2024 года 8 тонн мазута вылилось в море, - Ред.), было несколько сообщений о гибели дельфинов и выброс их на побережье Крыма", - добавляет биолог.

При этом он отмечает, что гибель дельфинов фиксируют ежегодно, их количество варьируется в зависимости от интенсивности военных действий и других факторов.

"До войны одной из самых больших проблем как Азовского моря, так и северо-западной части Черного было браконьерство - дельфины запутывались в сетях и умирали под водой, потому что задыхались, поскольку им надо периодически выходить на поверхность и глотать воздух", - говорит ученый.

Демченко добавляет, что сейчас трудно оценить масштабы гибели этих видов. По его словам, определенное количество мертвых дельфинов будут обнаруживать как на побережье Крыма, так и на наших побережьях Черного и Азовского морей.

Есть ли случаи массовых болезней и вымирания

Биолог отмечает, сейчас ученые не имеют доступа к объективной информации состояния популяции рыб в Черном море, поэтому могут говорить только о тенденциях.

"Масштабных фактов гибели рыбы из-за болезней в Черном море последние годы не регистрировали. Периодически отмечаются факты удушья рыб в Хаджибейском и Тилигульском лимане, в некоторых других морских акваториях. Причинами этого является стремительное снижение кислорода в воде", - объясняет Демченко.

Однако это "традиционные" проблемы этих водоемов, они возникают, когда сочетают определенные факторы (уровень загрязнения, высокая температура, отсутствие ветра) и в придонном слое исчезает кислород, из-за чего рыбы начинают гибнуть и их массово бросает на побережье.

"С этим можно бороться путем обеспечения водообмена, улучшения стока рек, усилением водообмена лиманов с морем, уменьшения загрязнения. Такие глобальные изменения следует внедрять на высоком уровне в рамках возможных региональных или общегосударственных программ", - отмечает биолог.

Также Демченко отмечает, что уменьшение антропогенного воздействия на Черное море привело к определенному улучшению в экосистемах. В частности, осетр русский возобновил свою миграцию и сейчас его начали вылавливать даже под Запорожьем.

Последствия Каховской катастрофы (фото: Getty Images)