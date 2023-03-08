Гибель "Да Винчи" и протесты в Грузии: новости за 7 марта

Война России против Украины: последние новости

Погиб Дмитрий Коцюбайло - легендарный "Да Винчи"

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость - Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", - сказал во вчерашнем видеообращении президент.

Массовые протесты в Грузии

Вчера во время заседания грузинского парламента депутаты в первом чтении поддержали законопроект об "иноагентах".

Сначала участники акции против закона об "иноагентах" перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Количество участников значительно увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об "иноагентах".

Полиция начала разгонять участников акции, используя газ и водомет. В свою очередь протестующие начали бросать "коктейли Молотова" в полицейских.

В США уже отреагировали на такие инициативы в Грузии. Там назвали сегодняшний день "черным для грузинской демократии".

В Украине хотят узаконить партнерство для однополых пар

В Верховную Раду подали на регистрацию законопроект о регистрируемых партнерствах. Он позволит партнерам в однополых и разнополых парах без брака иметь такие же права, как и у законных супругов.

Регистрируемыми партнерствами смогут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

У Зеленского отреагировали на приписывание Украине участия в подрыве "Северных потоков"

Вчера американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

"Хотя мне нравится собирать забавные теории сговора об украинском правительстве, я должен сказать: у Украины нет ничего общего с аварией в Балтийском море", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Шмигаль обсудил с МВФ начало переговоров о новой программе

Премьер-министр Денис Шмигаль вместе с директором Европейского департамента Альфредом Каммером обсудил начало переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.

"Новая программа Международного валютного фонда будет способствовать скорейшему восстановлению и инвестициям", - заявил глава правительства.

Генсек ООН приехал в Украину, чтобы встретиться с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится уже на территории Украины. Завтра у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

ЕС ввел санкции против российских военных за насилие над женщинами в Украине

Европейский союз одобрил санкции против девяти человек и трех юридических лиц, причастных к случаям сексуального насилия в отношении женщин во время войны в Украине.

Это первый случай, когда ЕС применил режим санкций в области прав человека к случаям сексуального насилия в отношении женщин.

В ВСУ подтвердили имя украинского военнопленного, расстрелянного россиянами

Украинцем, которого российские воины расстреляли после того, как он произнес "Слава Украине!", по предварительным данным, является Тимофей Шадура.

"По предварительным данным, погибшим военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут", - сказано в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.