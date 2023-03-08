Гибель "Да Винчи" и протесты в Грузии: новости за 7 марта

Вчера, 7 марта, на поле боя погиб Дмитрий Коцюбайло на псевдо "Да Винчи" - украинский воин, которому прижизненно было присвоено звание Герой Украины. Кроме того, вчера в Грузии начались массовые протесты из-за поддержки парламентом пророссийского законопроекта об "иноагентах".
РБК-Украина собрало главные новости за 7 марта.
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"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость - Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", - сказал во вчерашнем видеообращении президент.
Вчера во время заседания грузинского парламента депутаты в первом чтении поддержали законопроект об "иноагентах".
Сначала участники акции против закона об "иноагентах" перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Количество участников значительно увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об "иноагентах".
Полиция начала разгонять участников акции, используя газ и водомет. В свою очередь протестующие начали бросать "коктейли Молотова" в полицейских.
В США уже отреагировали на такие инициативы в Грузии. Там назвали сегодняшний день "черным для грузинской демократии".
В Верховную Раду подали на регистрацию законопроект о регистрируемых партнерствах. Он позволит партнерам в однополых и разнополых парах без брака иметь такие же права, как и у законных супругов.
Регистрируемыми партнерствами смогут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.
Вчера американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
"Хотя мне нравится собирать забавные теории сговора об украинском правительстве, я должен сказать: у Украины нет ничего общего с аварией в Балтийском море", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Премьер-министр Денис Шмигаль вместе с директором Европейского департамента Альфредом Каммером обсудил начало переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.
"Новая программа Международного валютного фонда будет способствовать скорейшему восстановлению и инвестициям", - заявил глава правительства.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится уже на территории Украины. Завтра у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.
Европейский союз одобрил санкции против девяти человек и трех юридических лиц, причастных к случаям сексуального насилия в отношении женщин во время войны в Украине.
Это первый случай, когда ЕС применил режим санкций в области прав человека к случаям сексуального насилия в отношении женщин.
Украинцем, которого российские воины расстреляли после того, как он произнес "Слава Украине!", по предварительным данным, является Тимофей Шадура.
"По предварительным данным, погибшим военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут", - сказано в сообщении Сухопутных войск ВСУ.
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