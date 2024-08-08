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Гибель "азовца" Ищенко в плену РФ: Офис генпрокурора начал расследование

Фото: Александр Ищенко (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Начато досудебное расследование относительно гибели военнопленного из полка "Азов" Александра Ищенко в российском СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Расследование будет проводиться по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством - ч. 2 ст. 438 УК Украины. 

"В рамках начатого производства правоохранители расследуют обстоятельства гибели защитника полка "Азов" в результате полученных в плену множественных травм. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - пишет Офис генерального прокурора. 

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. 

Информация, которой располагает Офис генерального прокурора, указывает на то, что российские командиры не только не предотвращают преступления против пленных, но и поощряют к этому и отдают соответствующие приказы. 

На сегодня расследуется убийство 64 украинских военнопленных Вооруженными силами России. В частности пострадавшими от пыток признано более 2,2 тысячи военнопленных.

Что предшествовало

В конце июля стало известно о смерти военнопленного украинца Александра Ищенко в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону, который был воином "Азова". Бойцу на момент гибели было 55 лет. 

Позже заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар подтвердил информацию о гибели бойца и назвал это циничным нарушением россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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