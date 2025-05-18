Загадочная смерть в военкомате Харькова: начальника ТЦК отстранили от обязанностей

В Харькове начальника районного ТЦК и его заместителя отстранили от работы на время следствия. Это произошло после загадочной смерти велосипедиста на территории объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Оперативного командования "Восток".

"12 мая на территории РТЦК и СП в городе Харькове произошел трагический случай - погиб гражданский гражданин. Смерть наступила в результате падения из окна третьего этажа административного здания", - говорится в сообщении.

Сейчас командующим войсками оперативного командования "Восток" назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая и для выяснения всех обстоятельств, которые предшествовали этому.

"Начальник РТЦК и СП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас продолжаются следственные действия, которые осуществляют правоохранительные органы. По предварительному заключению следственно-оперативной группы и экспертов - 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна.

"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", соответствующие материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий военнослужащих и работников территориального центра комплектования и социальной поддержки", - отметили в оперативном командовании "Восток".

Также там добавили, что оказывают всестороннее и полное содействие работе правоохранительных органов. В частности, по результатам следственных действий и судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и кадровые решения. Если вина будет установлена, должностных лиц накажут.

"В случае объявления подозрений должностным лицам ТЦК и СП они также немедленно будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. В случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к строгой ответственности", - резюмировали в командовании.