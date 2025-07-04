Загадочная смерть: в России сообщают о гибели вице-президента компании "Транснефть"

"Тело Бадалова нашли под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели - самоубийство", - говорится в сообщении.

СМИ пишут, что на месте работают оперативные службы, однако подробности пока не разглашаются.

Что известно о Бадалове

Бадалову было 62 года. В структуре "Транснефти" он работал с 2021 года, отвечал за цифровую трансформацию компании и вопросы информационных технологий.

Его смерть уже называют загадочной, ведь это далеко не первый случай, когда в России при невыясненных обстоятельствах погибают топ-менеджеры нефтегазовой отрасли - особенно после начала полномасштабной войны против Украины.

Что известно о "Транснефти"

"Транснефть" - это российская государственная компания, которая имеет статус монополиста в сфере транспортировки нефти по территории Российской Федерации. Она владеет крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов и контролирует подавляющее большинство внутренних и экспортных поставок нефти в РФ.

Компания выполняет стратегическую роль в энергетическом секторе России, а также выступает оператором транзита нефти за границу. Ранее она подписывала соглашения с украинской компанией "Укртранснафта" по поставкам нефти через украинскую территорию.