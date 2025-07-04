Загадочная смерть: в России сообщают о гибели вице-президента компании "Транснефть"

В России сообщили о гибели вице-президента российской компании "Транснефть" Андрея Бадалова. Он якобы выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский ТАСС.
"Тело Бадалова нашли под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели - самоубийство", - говорится в сообщении.
СМИ пишут, что на месте работают оперативные службы, однако подробности пока не разглашаются.
Бадалову было 62 года. В структуре "Транснефти" он работал с 2021 года, отвечал за цифровую трансформацию компании и вопросы информационных технологий.
Его смерть уже называют загадочной, ведь это далеко не первый случай, когда в России при невыясненных обстоятельствах погибают топ-менеджеры нефтегазовой отрасли - особенно после начала полномасштабной войны против Украины.
"Транснефть" - это российская государственная компания, которая имеет статус монополиста в сфере транспортировки нефти по территории Российской Федерации. Она владеет крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов и контролирует подавляющее большинство внутренних и экспортных поставок нефти в РФ.
Компания выполняет стратегическую роль в энергетическом секторе России, а также выступает оператором транзита нефти за границу. Ранее она подписывала соглашения с украинской компанией "Укртранснафта" по поставкам нефти через украинскую территорию.
Напомним, в 2022 году в Москве погиб вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов. 67-летний топ-менеджер выпал из окна больницы.
В 2024 году стало известно о внезапной смерти вице-президента Виталия Робертуса. Он умер в возрасте 53 лет. Причины его смерти не назывались. Однако по данным украинских спецслужб он мог погибнуть во время взрывов на НПЗ.
За последние несколько лет Робертус стал, как минимум, пятым умершим топ-менеджером компании.
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