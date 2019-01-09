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Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" збільшилась на 164 млн гривень

Новини » Енергетика    09.01.2019 - 21:54
Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" збільшилась на 164 млн гривень
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Сумарна заборгованість підприємств перед НАК складає близько 29,2 млрд гривень

Заборгованість підприємств перед НАК "Нафтогаз України" збільшилась на 164 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Нафтогазу".

Як зазначається, за тиждень виробники тепла зменшили борг на 365 млн гривень (1,4%), регіональні газозбутові підприємства - на 807 млн грн (4,4%), тоді як підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) збільшили борг на 529 млн грн (15%).

"Станом на 8 січня 2019 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 29,2 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 164 млн грн (0,6%)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що борг регіональних газозбутових підприємств складає близько 17,7 млрд грн і в порівнянні з минулим тижнем зменшився на 807 млн грн, заборгованість промислових підприємств збільшилась на 109 млн грн та складає близько 2,9 млрд грн. 

Також повідомляється, що борг "Київтеплоенерго" складає близько 2,4 млрд грн. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 18 грудня 2018 року заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" становила 57,5 млрд гривень.

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