Затримки оприлюднення нових COVID-випадків близькі до історичних максимумів, - вчені

Вчені зазначивли, що спостерігається стабілізація кількості нових виявлень і збільшення нових смертей від коронавірусу в офіційній статистиці.

"Затримки оприлюднення нових виявлень близькі до історичних максимумів і складають у середньому один тиждень", - йдеться на сайті НАН.

Інфографіка НАН

Вчені зазначають, що при оцінці поточної динаміки достовірнішим показником є кількість позитивних ПЛР-тестів, що стає доступною майже без затримок.

Позитивність ПЛР-тестів продовжує знижуватись і склала 16,1% протягом останнього тижня проти 19,6% рівно тиждень тому, повідомили у НАН.

Середня за останній тиждень кількість нових випадків становить 5441 на добу. Станом на 12 травня, в середньому 273 нових летальних випадків на добу. Середня кількість позитивних ПЛР-тестів становить 4435 на добу.