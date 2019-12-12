Затримано підозрюваних у вбивстві Шеремета: усі подробиці

Сьогодні, 12 грудня, правоохоронці затримали підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. РБК-Україна стежить за розвитком подій навколо резонансного злочину трирічної давності.

Загальні відомості про справу Шеремета

Далі слово взяв заступник голови Національної поліції Євген Коваль. Він навів кілька фактів, зокрема, повторив, що вбивство сталося 20 липня 2016 року, з місця злочину вилучили велику кількість доказів, провели понад 800 виїмок документів, а також допитали понад три тисячі осіб.

Версіями були:

помилка в об'єкті злочину, оскільки автомобіль належав його дружині Олені Притулі;

побутові конфліктні ситуації;

професійна діяльність журналіста;

дестабілізація соціально-політичної ситуації шляхом вбивства відомої людини (основна версія).

Аваков заявив про причетність "досить публічних" людей

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпочав брифінг з заяви про те, що слідство вивчило тисячі матеріалів, і до вбивства Шеремету причетні "досить публічними" особи. На брифінгу будуть називати конкретні прізвища, на це є дозвіл слідства.

"Інформація не тільки сенсаційна, але і шокуюча. Суспільство має розуміти межу між патріотизмом і зрадою. Підозрювані - люди відомі", - зазначив міністр.

У справі Шеремета також фігурує доброволець

Як повідомив журналіст Богдан Амінов, крім цих двох, в справі фігурує доброволець Петро Киян. За його інформацією, є ще підозрювані, на даний момент проходять обшуки.

Фото: Петро Киян

За підозрюваним прибув спецназ

Для затримання Антоненка прибула група спеціального призначення. Активних дій вони не проводять.

Військовий знайомий з "Пумою", яку перевіряли у справі Шеремета

Антоненко відмовився підписати повідомлення про підозру, яке йому спробував вручити поліцейський. Також він чекає адвоката, який має бути присутнім при обшуку і врученні підозри. Військовий додав, що по службі не мав відношення до роботи з вибухівкою або мінами.

На питання РБК-Україна він також відповів, що знайомий з Інною Грищенко ( "Пума"), яку, за даними ЗМІ, поліція перевіряла на причетність до вбивства Шеремета. Але в той же час він підкреслив, що не знайомий з її заарештованим чоловіком.

Антоненко заперечує причетність до вбивства

Журналістам Андрій Антоненко заявив, що заперечує причетність до вбивства Шеремета. Він також додав, що є діючим військовослужбовцем і працює в прес-службі Сил спеціальних операцій.

"Це маячня якась. Я ніколи не спілкувався і не був знайомий з Шереметом", - заявив він журналістам.

Затриманих як мінімум двоє

Адвокат Влад Добош в Facebook повідомив про затримання лікаря і волонтера Юлії Кузьменко за підозрою в співучасті в злочині.

Фото: Юлія Кузьменко

Стала відома особистість одного з підозрюваних

За підозрою в причетності до вбивства Шеремета слідчі дії проходять у музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка. Про нього відомо, що є автором гімну Сил спеціальних операцій.

Фото: Андрій Антоненко

Аваков оголосив про затримання підозрюваних

У другій половині дня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оголосив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Він також повідомив, що через суспільний резонанс сьогодні відбудеться екстрений брифінг. У ньому візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.