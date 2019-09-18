Затриманий за вбивство трьох працівників АЗС виявився їх колегою

Затриманий за вбивство трьох працівників на автозаправній станції (АЗС) в Миколаєві виявився їхнім колегою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 48-річний зловмисник, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї, розстріляв чоловіків 33-х, 51-го і 59-ти річного віку через неприязні відносини.

Він був їхнім колегою по роботі. Також поліцейські вилучили з місця злочину його заяву на звільнення.

На даний момент зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 "Умисне вбивство двох або більше осіб" Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Також відомо, що загиблих (механіка, оператора і касира) виявила дружина одного з них, коли довго не могла додзвонитися до свого чоловіка. На крики жінки прибігли перехожі, які допомогли викликати поліцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пояснити мотив свого вчинку він не зміг.

Також РБК-Україна повідомляло, що поліція Миколаєва перекрила всі виїзди з міста в зв'язку з цим вбивством.