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Затриманому за стрілянину на весіллі під Одесою загрожує в'язниця, - поліція

Автор: Дмитро Левицький

Поліція затримала чоловіка, який сьогодні стріляв з автомату в центрі Фонтанки, що під Одесою, на знак святкування весілля. Чоловіку тепер загрожує кримінальна відповідальність та позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

"За фактом стрільби поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ... Наразі встановлено, що подія сталася під час святкування весілля. Один із гостей здійснив кілька пострілів у повітря. Ніхто не постраждав... Він затриманий, зброю вилучено", - розповів начальник поліції в Одеській області Олег Бех.

За його словами, правопорушнику, який влаштував стрілянину, тепер загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці також опублікували відео з місця затримання хулігана:

Нагадаємо, сьогодні у селі під Одесою чоловік влаштував стрілянину під час святкування весілля. Для його затримання довелося проводити спецоперацію.

Як писало РБК-Україна, правопорушника затримали прямо на весіллі за допомогою спецпризначенців.

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