Затримання активістів у Києві: ГПУ готує підозру за фактом побиття

Луценко заявив, що їм вже відомо хто саме бив лежачу людину

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по факту избиения лежащего человека во время задержания на Подоле готовится подозрение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луценко в Facebook.

Генпрокурор сообщил, что сразу после первых сообщений об избиении Генеральная прокуратура возбудила производства о превышении полномочий сотрудниками столичной полиции.

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал про Бандеру. Готовим подозрение", - сообщил Луценко.

Также Луценко заявил, что по его мнению извинения руководства Нацполиции перед обществом были своевременными и правильными.

Ранее сообщалось, Государственное бюро расследований допросило свидетелей. В ГБР сообщили, что в рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 пострадавших лиц и 8 полицейских.

Напомним, начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко сообщил, что Полицейским, которые превысили свои служебные полномочия во время задержания активистов в Киеве, грозит до 8 лет тюремного заключения.