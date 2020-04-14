Затримання генерал-майора СБУ: опубліковані записи підготовки вбивства Осмаєва

Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують роботу затриманого генерал-майора Валерія Шайтанова на ФСБ Російської Федерації, а також підготовку вбивства добровольця Адама Осмаєва. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Повідомляється, що зустрічі, де планувалося вбивство Осмаєва, а також інші теракти, таємно проходили у Франції, Німеччині, Хорватії та Україні.

"На аудіозаписах розмов... планували і підготовки терактів. Обговорювали суму "винагороди", варіанти вбивства Адама Осмаєва, приховування слідів та доказів злочину, а також "шляхи відступу" в РФ", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка СБУ затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Шайтанів, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, насправді перебував у агентурної зв'язку під псевдонім "Бурлака" з полковником ФСБ Ігорем Єгоровим.

Нагадаємо, в червні 2017 року на столичному Подолі кілер заманив Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуеву на зустріч під приводом інтерв'ю і вистрілив у Осмаєва. Однак Окуєва пострілом з пістолета знешкодила нападника. Кілера Олександра Дакара Україна видала терористичної угруповання "ДНР" в рамках обміну полоненими.