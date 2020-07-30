Затримання бойовиків ПВК "Вагнера" ​​в Білорусі: відкрито справу за підготовку теракту

Стосовно затриманих у Білорусі бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера" ​​відкрито кримінальну справу. Державний секретар Радбезу Білорусі Андрій Равков розповів, що справа відкрита за статтею підготовка теракту.

Про це повідомляє TUT.by.

Пошуки решти бойовиків тривають.

Равков розповів, що до 200 бойовиків перебували на території Білорусі, 33 затримані, зараз йдуть пошуки інших.

Відзначимо, раніше ЗМІ писали про те, що громадяни Росії, затримані в Білорусі, почали давати свідчення у рамках слідчих заходів.

Так, учора стало відомо, що вчора в Білорусі затримали 32 бійців російської приватної військової компанії "Вагнера". Білоруські правоохоронні органи заявили, що бійці ПВК прибули для дестабілізації ситуації у період виборчої кампанії у країні.

Нагадаємо, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос запропонував розглянути подачу запиту на видачу громадян України, яких затримали в складі групи бойовиків ПВК "Вагнера".

Як писало РБК-Україна, президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію надзвичайною подією і зажадав від Росії пояснень.

При цьому в Держдумі РФ вважають, що інцидент не вплине на відносини з Білоруссю.