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Затримання активістів у Києві: суд над поліцейським відбудеться о 16:00

Новини » Суспільство    12.02.2019 - 15:35
Затримання активістів у Києві: суд над поліцейським відбудеться о 16:00
Фото: затримання активістів (facebook.com/stas.kozluk)

Печерський райсуд міста Києва розгляне клопотання

Печерський райсуд міста Києва розгляне клопотання про утримання під вартою поліцейського, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів, сьогодні до 16:00. Про це сказала суддя Віта Бортницька, передає кореспондент РБК-Україна.

"Засідання відбудеться сьогодні о 16.00", - розповіла вона.

Нагадаємо, 9 лютого в Києві на Контрактовій площі співробітники поліції затримали близько 10 учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка проходила поруч зі з'їздом партії Юлії Тимошенко.

Під час проведення акції "Хто замовив Катю Гандзюк" на Контрактовій площі правоохоронці затримали близько десяти активістів. Пізніше кількість затриманих зросла до 19. Зі слів правоохоронців, вони повезли затриманих в районний відділ поліції для перевірки документів.

Правоохоронці затримали близько 40 осіб, які зібралися під Подільським райвідділом поліції після затримання учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій площі.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час зіткнень з активістами біля Подільського райвідділу поліції.

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