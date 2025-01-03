"Задача ценой смерти". ССО расшифровали новые заметки убитого в Курской области КНДРовца

Как отметили в Силах спецопераций, во время боев в Курской области ликвидировали спецназовца Северной Кореи Гьонг Хонг Джонга.

Из расшифрованных заметок рядового следует, что Северная Корея отправляет своих солдат на помощь России, чтобы те набрались боевого опыта и были в боеготовности к потенциальной войне.

"В то же время северокорейские военные имеют приказ выполнять задачи даже ценой собственной жизни за тысячи километров от дома ради партии и интересов Ким Чен Ына, что показывает реальное отношение диктатора к собственным войскам", - сообщили в ССО.

При этом северокорейский диктатор Ким Чен Ын скрывает факт отправки своих войск в Россию для участия в войне против Украины.

Силы спецоперации расшифровали и обнародовали четвертую часть заметок ликвидированного военного КНДР:

Задача. "В то же время важнейший из них (фронтов) - фронт антиимпериалистической и классовой борьбы, а важнейшая задача - боеготовность. Еще раз подчеркну, что важнейшая, жизненно важная задача для наших Вооруженных сил - готовность на случай войны", - говорится в записной книжке.

Лозунг: ""Все силы - на завершение подготовки к войне". Этого требует революция, этого требуют нынешние обстоятельства, это - боевой лозунг, который следует высоко поднять на знамя нашим Вооруженным силам всех уровней", - добавил солдат.

Часть информации не может быть обнародована, поскольку несет чувствительный характер и засекречена.

"Быть не батальоном, который берет на себя обязательства только на словах, а батальоном, который умеет действовать и сражаться сразу после получения приказа, подготовить универсальные батальоны, которые могут идеально выполнить любую задачу даже ценой смерти - это и есть цель, которой должен достичь каждый батальон в наших Вооруженных силах, это и есть дух этого съезда", - написал солдат КНДР.

Фото: ССО показали четвертую часть заметок солдата КНДР (t.me/ukr_sof)

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало третью часть заметок ликвидированного в Курской области бойца КНДР, которую расшифровали ССО.