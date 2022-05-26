"Зачищають" гранатами підвали з цивільними: СБУ перехопила розмову окупанта

Військовий розповів про те, як окупанти "зачищають" гранатами підвальні приміщення з українцями.

"Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, байдуже взагалі. У нас загін називається загін самогубців, загін головорізів", - хизується окупант.

Окупант почав заспокоювати свою дружину тим, що нібито, це є звичайною практикою серед військових.

Також він розповів про випадок, коли інший батальйон відрізав язика жінці, аби вона "нічого не розповіла", після чого її зґвалтували й вбили.

"Я тут творю взагалі, що захочу. Убиваю всіх, мені байдуже взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати", - розповідає військовий.

У відео присутня ненормативна лексика!