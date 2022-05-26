RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зачищають" гранатами підвали з цивільними: СБУ перехопила розмову окупанта

Фото: СБУ перехопила розмову окупанта, який розповідає про звірства проти українців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ перехопила ще одну розмову російського військового. Під час дзвінка окупант розповів про звірства його батальйону щодо цивільних українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Військовий розповів про те, як окупанти "зачищають" гранатами підвальні приміщення з українцями.

"Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, байдуже взагалі. У нас загін називається загін самогубців, загін головорізів", - хизується окупант.

Окупант почав заспокоювати свою дружину тим, що нібито, це є звичайною практикою серед військових.

Також він розповів про випадок, коли інший батальйон відрізав язика жінці, аби вона "нічого не розповіла", після чого її зґвалтували й вбили.

"Я тут творю взагалі, що захочу. Убиваю всіх, мені байдуже взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати", - розповідає військовий.

У відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ще одну розмову окупанті під час якої він жаліється на те, що увесь світ підтримує Україну озброєнням, коли самі ж російські військові інколи не мають навіть й бронежилетів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяСлужба безпеки України